Pour l’art contemporain

Un résultat plus que positif pour l’association Assemblage à l’heure des comptes 2023 lors de son assemblée générale.

Depuis 2019, l’association Assemblage rassemble. D’abord les artistes autour de leur pratique artistique en les soutenant et en essayant de leur apporter les moyens nécessaires à l’expression de leur art puis en favorisant l’itinérance des œuvres et des créateurs dans des lieux à chaque fois différents dans la région. Mais, la particularité qu’à «chaque exposition que nous organisons, nous l’accompagnons d’une programmation pluridisciplinaire, théâtre pour adultes comme enfants, concerts, projections de documentaires, ateliers de création .. une véritable combinaison des arts. Chaque visiteur y trouve son compte» rappelle Corinne Cousin, cheville ouvrière de l’association.

C’est dans cet esprit que s’est tenue la dernière biennale « Peinture fraîche » au Grand Manège en octobre dernier pendant trois semaines. Dix-huit artistes exposés en grand format avec chaque jour soit des contes, du théâtre, de la sérigraphie, des ateliers de gravure, de peinture ou de cerf-volant, du modelage, des concerts… grâce aux nombreux partenariats avec d’autres associations culturelles comme Afrivision, Figures Libres ou Pôle Image 41 «Toutes nos propositions ont été couronnées de succès. Nous tenons pour cela à remercier à nouveau nos bénévoles qui nous permettent d’offrir une amplitude horaire d’ouverture pas banale» poursuivait Corinne Cousin.

Afin de mettre en avant ses artistes, l’association organise chaque année une galerie éphémère au moment des fêtes de fin d’année et en partenariat avec La Maison de la Presse et le restaurant « Chez Arty », des expositions variées toute l’année. En 2024, Assemblage en février a rendu hommage à Ronsard et les 500 ans de sa naissance à travers sa dernière exposition où quatre artistes se sont inspirés de l’œuvre du poète pour créer eux-mêmes une exposition hors du commun. « Comme à notre habitude, l’exposition était ponctuées d’événements autour de la Renaissance afin que les visiteurs s’immergent au cœur de cette période, concerts de musique baroque, conférences et ateliers » concluait Corinne Cousin.