Pour l’installation de nouveaux professionnels de santé

Un partenariat innovant a été mis en place en Loir-et-Cher pour favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé. En effet, pilotes de l’agence d’attractivité Be LC, le Conseil départemental et le Crédit Agricole ont formalisé leur partenariat en vue d’unir leurs compétences pour mieux séduire les futurs soignants avec des objectifs communs comme faire rayonner davantage les opportunités de carrières médicales et offrir des facilités à l’installation pour être compétitif face à la concurrence d’autres territoires en quête de soignants. Ainsi, promouvoir l’attractivité du Loir-et-Cher et faciliter le soutien opérationnel, c’est-à-dire du logement au financement sans oublier l’intégration professionnelle et personnelle, ce partenariat implique de proposer des solutions innovantes pour se démarquer.