Pour muscler votre intelligence, jouez aux échecs !

On s’en doute mais c’est une vérité, le jeu d’échec apporte une multitude de bienfaits comme la concentration, la mémoire et la logique, un jeu destiné à tous les âges. L’association «Echiquier du Vendômois» existe depuis plus de 40 ans à Vendôme et permet de se réunir dans la convivialité autour de l’échiquier.

Rien de plus facile à assimiler les règles. Comme tous ces jeux qui s’apprennent facilement, la difficulté survient après. «Le côté élitiste des échecs doit être gommé absolument. La marche des pièces est très simple. Il vient ensuite toute la stratégie et l’apprentissage des combinaisons mais comme tous les sports ou jeux, la pratique est évidemment primordiale» explique Erick Beaugé, président depuis une trentaine d’années du club de Vendôme. Compétiteur ou non, les membres choisissent car on peut jouer au sein du club même en tant que débutant tous les vendredis au Pôle Associatif du Faubourg Chartrain. «Nous organisons aussi des soirées thématiques très régulièrement ce qui permet de progresser très vite» poursuit le président.

L’association Echiquier du Vendômois est un club dynamique et met en place dans les écoles de Vendôme des ateliers pour apprendre aux enfants à jouer. «Nous avions lancé une section jeune au collège Robert Lasneau avant le Covid et aujourd’hui ils se réunissent encore. Nous avons également des contacts avec l’école primaire Notre Dame pour créer un atelier» conclut Erick Beaugé. Le jeu d’échec c’est finalement 64 cases qui permettent de partir très loin…