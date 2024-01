Pour reconquérir la qualité de l’eau

À la Ville aux Clercs, la signature du nouveau contrat territorial Loir médian et affluents de tous les acteurs, communautés de communes, Région, département et fédération départementale de la pêche sous l’égide de la Communauté d’agglomération territoires Vendômois (CATV) et l’agence de l’eau Loire-Bretagne permettra à court et moyen terme d’améliorer la qualité des milieux aquatiques. Tous engagés dorénavant afin d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau du bassin versant.

Depuis 2018, la compétence schématique de l’eau est exercée directement par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI) sur notre territoire pour assurer une gestion cohérente et durable sur le bassin de vie. En tant que structure porteuse de la démarche, la CATV entreprend la réalisation des opérations globales pour le compte des EPCI voisins à travers la mise à disposition de personnel. Pour le fonctionnement, au travers des fonds européens, la Région Centre-Val de Loire ainsi que l’agence de l’eau financent les opérations.

Ce nouveau contrat porte donc sur un programme d’action pour les trois prochaines années afin de restaurer les rivières, le Loir et ses affluents, véritable enjeux de continuité écologique, de structurer la gouvernance collective à travers une stratégie opérationnelle visant à limiter les impacts des pollutions diffuses sur la qualité des eaux du bassin versant d’environ 1800 km2, soit 94 communes de Loir-et-Cher. «Dans ce contrat territorial de 6 ans en deux phases opérationnelles, on parle de cours d’eau c’est à dire des masses d’eau, dix-sept au total avec le Loir comme cours d’eau principal. Pour animer cette démarche, nous sommes une équipe de quatre personnes dont trois techniciens de rivière» détaillait dans sa présentation Jonas Weber, responsable de la structure Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) porteuse du projet au sein de la CATV. Le travail va porter principalement sur les masses d’eau jugées en état moyen ou mauvais. Le suivi des milieux aquatiques et le bilan réalisé au terme du contrat permettront de vérifier si les résultats sont au rendez-vous ou, si nécessaire, de réorienter l’action.