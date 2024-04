Pour rencontrer les ados

La Maison des Adolescents de Loir-et-Cher (MDA41) de la Fondation des Hôpitaux vient d’inaugurer des travaux de rénovation qui ont permis un agrandissement de ce lieu d’accueil à Blois. En effet, ces nouveaux locaux plus vastes accueillent gratuitement et anonymement les adolescents en difficulté de 11 à 21 ans, véritable lieu de prévention et d’évaluation des besoins psychosociaux, éducatifs et de santé de l’adolescent. Un camping-car a été inauguré également pour aller à la rencontre de tous les adolescents sur l’ensemble du département dans les trois permanences, Blois, Vendôme et Romorantin.

La MDA de Blois (28, rue des Écoles) est ouverte lundi, mercredi et vendredi, de 10h à 18h (avec ou sans rendez-vous), et jeudi, de 9h à 1 h (uniquement sur rendez-vous).