Pour se régaler les papilles…

Le marché de produits locaux de Meslay, organisé par Alzheimer 41, mené de mains de maître par le bénévole de l’association Jean-Pierre Salès se tiendra dimanche 23 juin. Producteurs locaux et vieilles voitures accueilleront le public tout au long de la journée.

Après le véritable succès de 2023, cette 3e édition du marché de produits locaux devrait rassembler une nouvelle fois les amateurs de la vente en direct, du producteur au consommateur. Douze stands pour régaler les papilles, thé, miel, safran, confitures, viande de cerfs, vins ou fromages se tiendront sur un étal long de quelque cinquante mètres afin que chacun puisse déambuler et apprécier toutes ces spécialités. Ancien boucher-traiteur, Jean-Pierre Salès, bien connu dans le Vendômois, fera déguster ses rillons. «Cette année, je suis parti sur une plus grande quantité à produire. L’année dernière, j’ai été dévalisé en deux heures, toutes les barquettes ont été achetées en peu de temps. Ma viande, je l’achète à l’abattoir de Vendôme et je commencerai la cuisson des rillons la veille dans de grands chaudrons pour finir de les cuire le jour du marché. Tous les bénéfices de cette vente seront reversés à Alzheimer 41», explique-t-il.

Avec l’aide de l’Amicale de Meslay et un coup de mains apprécié de la mairie dans l’impression des flyers et affiches, cette manifestation, ouverte toute la journée, accueillera également une vingtaine de vieilles voitures de l’association «Le Tacot Club de Ronsard» d’Artins pour le plus grand bonheur des petits et des grands, une exposition qui attire toujours un large public. Toute la journée, le Musée de la Boucherie sera également ouvert à la visite, souvenirs de matériels, affiches et billots de quatre générations de bouchers à Vendôme que Jean-Pierre Salès présente sous forme scénographique.