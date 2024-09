Pour un voyage culinaire avec Jules Verne

Pour la 7e édition de «5 Chefs au Piano», itinéraire culinaire en 5 rendez-vous de Tours à Vendôme en passant par Blois, Bourges et Romorantin, le thème, l’inspiration des chefs de restauration s’est tournée vers les livres de Jules Verne et en particulier du Tour du Monde en 80 jours. En une seule journée, vendredi 20 septembre, le restaurant collectif de l’association Habitat Jeune Ô coeur de Vendôme dans le quartier des Rottes et son chef Benjamin Thébault vont vous faire voyager à travers l’Asie, l’Afrique et l’Amérique avec des compositions diversifiées des entrées aux desserts. «Notre cuisine est entièrement préparée sur place et ce beau challenge nous amène à essayer de nouvelles saveurs» conclut le chef.

Vendredi 20 septembre à Habitat Jeune Ô coeur de Vendôme. Foyer des Jeunes Travailleurs 12 Rue Edouard Branly, 41100 Vendôme Rens: 02 54 73 77 00