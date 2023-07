Pour vos réceptions

La Toque Vendômoise, bien connue pour ses prestations traiteur s’est développée depuis quelques années vers la location de vaisselle, matériel et mobilier pour toutes vos réceptions indépendamment de son service restauration.

Un service traiteur toujours bien présent à prendre sur place ou en livraison auquel se rajoute tout ce dont on a besoin lors d’organisation des évènements d’entreprises ou de particuliers, tables, chaises, verres, assiettes et couverts. « Parfois, nos clients confondent notre prestation traiteur et la location. Les deux sont indépendantes. On peut louer simplement le matériel sans la nourriture » détaille Virginie Maillet, gérante en binôme de la Toque Vendômoise avec son mari Christophe.

Depuis la Covid, le milieu de la restauration a subi de grands changements sociétaux. « Nous avons recentré notre activité autour de la réception avec la prestation traiteur, nous avons dû arrêter le restaurant. Le carnet de commande de notre service traiteur est plein à craquer et nous recherchons 3 collaborateurs actuellement que nous ne trouvons pas. Il m’arrive de refuser du travail par manque de bras » se désole-t-elle. En effet, Christophe Maillet a dû reprendre du service dans son laboratoire, pas le choix, la restauration et particulièrement le service traiteur travaille dans l’ultra-frais. « Toutes nos commandes du week-end sont faites maison le samedi matin avant d’être livrées sur les évènements. Nous travaillions pour 4 manifestations par week-end avant la crise sanitaire avec 15 collaborateurs, mais aujourd’hui avec 7 salariés, nous ne prenons que 2 prestations complètes car nous savons qu’au-delà, nous n’aurons plus le personnel suffisant ». La Toque Vendômoise est une entreprise dynamique en somme et en plein recrutement actuellement ! À vos CV…