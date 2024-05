Prévenir les addictions en entreprise

Parce que la consommation d’alcool, de stupéfiants, de jeux, d’écrans,… peut avoir de lourdes conséquences humaines et financières, l’APST41 (Médecine du travail) donne rendez-vous aux chefs d’entreprise, employeurs, managers, responsables des ressources humaines, représentants du personnel,… autour du thème de l’addiction et des enjeux pour l’entreprise. Autour d’ateliers ludiques de mise en situations, l’équipe de professionnels de l’APST41 aidera chacun à appréhender au mieux le sujet : Définir et comprendre les mécanismes de l’addiction, connaître les outils mobilisables en entreprise pour la prévenir et identifier les clés des accompagnements possibles…

Jeudi 30 mai de 18h à 19h30 (accueil dès 17h45) dans les locaux de l'APST41, 2 rue Nicéphore Niepce à Vendôme. Informations et inscriptions (avant le 27 mai) : c.kerdal@apst41 / 07 71 26 80 58