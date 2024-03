Prévention de la perte d’autonomie

Aux côtés de ses partenaires de la conférence des financeurs, le Conseil départemental de Loir-et-Cher a lancé un nouvel appel à projets, ouverts à tous les opérateurs, pour prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que faciliter l’émergence et le déploiement d’actions innovantes sur le territoire. «La perte d’autonomie n’est pas une fatalité. Ces initiatives sont destinées à faciliter l’accès aux offres de prévention notamment là où elle est déficitaire, créer et maintenir du lien et soutenir la lutte contre l’isolement. En 2023, ce sont 103 propositions qui ont été soutenues par le Conseil départemental» concluait Monique Gibotteau, vice-présidente du Conseil départemental en charge des solidarités en lien avec l’autonomie et le handicap.

Dépôt des dossiers téléchargeables sur departement41.fr avant le 8 mars pour la 1ʳᵉ session, et avant le 1ᵉʳ septembre pour la 2ᵉ session.