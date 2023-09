Prim’Fruits se prépare à déménager

Le magasin Prim’Fruits de Vendôme s’agrandit. En octobre, le primeur déménagera dans des locaux tout neufs situés boulevard de l’Industrie pour offrir de meilleurs services.

Devenu exigu, le magasin de l’avenue Ronsard avec son accessibilité difficile ne correspondait plus à sa fréquentation. «Pour mieux travailler et pouvoir offrir un véritable service à nos fidèles clients, particuliers et professionnels, nous devions trouver une solution. Ces nouveaux locaux en sont une avec dorénavant une surface de vente et la nouvelle chambre froide qui ont quasiment doublé par rapport à l’ancien magasin» souligne Veysal Akdag, gérant de Prim’Fruits. Un nouveau magasin donc entièrement climatisé auquel s’ajoute un grand parking avec une entrée et une sortie facilitées. Trois boxes de 240m2 chacun en location à l’entrée complètent ce nouveau lieu de vente pour de futurs commerces de bouche comme une boulangerie ou une boucherie.

«Nous allons présenter quelques nouveautés en épicerie côté oriental ou asiatique en plus des fruits et légumes et notre nouvelle vitrine réfrigérée élargira le rayon fromages et crèmerie» détaille Christophe Bazin, responsable du magasin. Ces locaux tout neufs permettront aussi, entre autres, de mettre en place dans le futur de nouveaux services comme la préparation de légumes par exemple pour les apéros entre amis grâce à un laboratoire de découpe.