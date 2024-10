Projet fédérateur pour créer ensemble

Lieu à la fois agricole et culturel, la ferme du Grand Gué avec son association « Le Grand Gué » créée en juillet avec 35 membres est avant tout une envie de partager des choses communes dans la création artistique et le vivre ensemble, un lieu d’ancrage pour et dans la vie locale. Pour faire perdurer ce lieu, jusqu’à fin octobre, l’association lance une collecte pour racheter le lieu sous forme de don.

Cette nouvelle association Le Grand Gué a été créée avec le seul but de porter un vrai projet en deux phases. Racheter la moitié du lieu sous forme de parts à la SCI et répondre au besoin du lieu. Plutôt que d’avoir une seule personne qui rachète la moitié, le fait de le proposer en plusieurs, c’est faire participer les gens à ce lieu, une suite logique à notre façon de fonctionner depuis cinq ans» détaille Aymeric, cheville ouvrière du lieu, co-président de l’association et propriétaire à 50 % de la ferme.

Cette jolie ferme fortifiée le long de la départementale entre Montoire et Artins, est une ferme à la fois agricole et culturelle. Un lieu où il existe déjà de nombreuses activités artistiques et qui réunit un grand nombre d’acteurs de la vie locale. Entre autres, l’association Gué du Vent qui est celle de la fanfare, créée par Aymeric et qui rassemble 30 musiciens avec des répétitions chaque semaine dans une salle de musique récemment aménagée. «Dans ce lieu, il y a un espace où tout est possible, le champ est libre pour faire des chantiers participatifs pour la rénovation de la ferme, accueillir d’autres associations, des ateliers cirque, partager des savoir-faire ou la création de résidences d’artistes dans tous les domaines, mille idées qui ne demandent qu’à se construire» poursuit Rémy co-président de l’association du Grand Gué.

Tous les membres de l’association ont ce désir de ramener le milieu culturel dans le milieu rural pour que le collectif et le vivre ensemble soient fédérateurs. Et cela prend du temps, tous en ont conscience.