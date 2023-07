Propagation d’une plante envahissante

Originaire d’Amérique du Nord, l’ambroisie se propage d’année en année. Un arrêté préfectoral a été publié en 2020, relatif aux modalités de lutte contre cette plante sur notre territoire.

Introduite depuis le XVIIIe siècle, elle s’est majoritairement développée dans la vallée du Rhône avant de s’étendre plus largement sur la vallée de la Loire. Responsable de nombreuses réactions allergiques liées à son pollen, le cycle de vie de l’ambroisie court d’avril à octobre. On la repère généralement sur des parcelles agricoles, les chantiers, le bord des routes et des cours d’eau. Chacun peut signaler sa présence de façon simple et rapide via la plateforme signalement-amboisie.fr ou directement à sa commune. Des moyens mécaniques de lutte sont mis en place par les services de l’État.