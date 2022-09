Quand imprimer devient un art

Bernard Jiquel est un amoureux des lettres. Une carrière professionnelle d’imprimeur dont trente ans avec de grandes responsabilités jusqu’à la présidence de l’imprimerie des Presses Universitaires de France à Vendôme, sa passion pour la typographie et les beaux ouvrages ne l’a jamais vraiment quitté. A la retraite, c’est au fond de son jardin, dans l’orangerie, qu’il confectionne, sur une presse ancienne, ses estampes sous forme d’affiche ou d’ouvrages qu’il relie lui-même.

Des dizaines de milliers de caractères en bois sont soigneusement entreposés dans l’atelier, plus de 30.000 nous assure-t-il. «Certains trouvés avec tellement de poussières sèches que je ne voyais plus le caractère. Je les ai achetés petit à petit sous forme de lots chez les imprimeurs, certains sont des pépites de beauté, estampillés. Ces caractères ont été façonnés dans un bois dur, merisier ou cormier et claquent comme du métal entre eux. Ils permettent de créer à l’infini» détaille Bernard Jiquel. Transformer ces lettres sous forme artistique, c’est tout l’enjeu. S’attachant à son carré sur la table, dit le «marbre», il compose son œuvre en y ajoutant des interlignes pour donner de la respiration à sa création.

«Une lettre a finalement 4 sens et un poids. Ce que nous voyons comme une lettre est un signe, une œuvre en elle-même, l’évolution de l’écriture ou des caractères à travers l’histoire le démontre parfaitement» poursuit l’artiste. En observant, en faisant corps avec ces caractères, il perçoit des formes juste en les faisant parler. Le choix du papier est évidemment primordial et Bernard Jiquel en possède là aussi quelques kilos. «J’aime alterner et tester. Il m’arrive, grâce à ma vieille machine, de tester l’impression ou non sur du carton. Parfois sans encre mais en imprimant par force sur la matière épaisse et créer une œuvre en relief. Certaines créations sont également repiquées et viennent en surimpression d’une autre couleur révéler une œuvre différente» conclut l’ancien imprimeur, poète également lorsqu’il joue dans ses impressions avec ses phrases ou son carré magique.