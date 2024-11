Que d’eau…

En ce mois d’octobre 2024, le Vendômois, à l’image de beaucoup de régions en France, a dû subir le passage de la tempête Kirk avec comme résultat la crue du Loir et un pic survenu le week-end des 12 et 13 octobre.

Beaucoup de pluie en cause et une terre gorgée d’eau ont fait monter le Loir, sortant de son lit en aval, en Eure-et-Loir à Bonneval, Châteaudun puis Cloyes-sur-Loir et qui faisait craindre le pire à Vendôme puis à Montoire-sur-le-Loir et à La Chartre-sur-le-Loir. Les messages d’alerte sont venus de la Préfecture de Loir-et-Cher et la situation de crise fut gérée localement par la mairie de Vendôme en lien avec la sous-préfecture. En effet, l’hôpital de Vendôme ainsi que la maison de retraite Les Tilleuls, ces deux structures se trouvant le long de la rivière, ont été en partie évacuées en prévision d’une montée trop violente des eaux et donc d’une possible mise en danger des patients et personnels.

Après quelques nuits sans sommeil pour beaucoup de concitoyens avec, pour Vendôme, les rues classiques inondées et hélas quelques habitations touchées de la rue des Quatre Huyes et du Dr Faton, dénommée pour cette dernière « le quartier des pieds mouillés » depuis le XIXe siècle, la situation a été maîtrisée. Un arrêté du 23 octobre 2024 paru dans le Journal Officiel du 26 octobre constate l’état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes du Vendômois afin que les dommages causés par les inondations et coulées de boue soient pris en charge. Les personnes sinistrées doivent déclarer les dommages subis à leur compagnie d’assurance avant le 25 novembre 2024.