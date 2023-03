Qui sème le beau, mérite un coup de chapeau !

Les collectivités se préparent également à l’arrivée du printemps. La charge est lourde pour les équipes municipales. Mathieu Gouin, responsable du service des Espaces verts de Montoire, nous explique le timing et la nature des tâches.

En cette fin février, depuis quelques jours déjà, des hommes en orange s’affairent tout autour de la place Clemenceau, à Montoire. Une équipe des services municipaux, en charge de préparer les massifs qui ornent la place. « Taille, désherbage, paillage, indispensables avant la saison chaude. Le paillage permet de conserver l’humidité et de freiner les mauvaises herbes », détaille Mathieu Gouin. A la quarantaine, il est le responsable des Espaces verts de la ville. Avec quatre autres jardiniers, ils ont la responsabilité d’enjoliver la commune, d’y apporter des couleurs, du vert, de la beauté. « Nous sommes tous polyvalents, mais, quand c’est possible, je m’attache à affecter les hommes en fonction de leur sensibilité. Certains affectionnent le désherbage, d’autres les plantations, mais tous assurent les différentes missions qui nous sont données », poursuit le responsable.

Des fleurs en octobre

Rigueur et sens de l’économie sont au cœur de son service. Pour les annuelles et les bisannuelles, il commande auprès des fournisseurs des micro-mottes, entreposées au sein de la serre municipale. Et les jardiniers se chargent eux-mêmes de la mise en godets puis en pots. « ça permet des économies substantielles sur la réalisation des massifs par exemple. »



Quand on évoque la sécheresse ou le réchauffement climatique, son visage se fait plus sombre. « C’est une évidence ! On le subit, saison après saison, il n’y a plus de gelées, on voit encore des fleurs fin octobre ! », s’emporte le grand gaillard. Il leur est même arrivé d’arracher des arbres ou des plantations en juillet tellement la terre était sèche. « Du jamais-vu ».

Dans la serre municipale, lauriers roses, bananiers, hibiscus et graminées attendent patiemment leur heure. Mathieu, lui, parle en semaine. « Semaine X, on fait la décoration de Noël, semaine Y, on procède à l’élagage… » Un calendrier mouvant, au rythme des saisons, des fournisseurs, des besoins de la Ville. Infatigables, les cinq jardiniers municipaux, quel que soit le temps, peu importe la température, on les voit dans la commune s’attacher à composer un bel environnement aux habitants.