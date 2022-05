Route sécurisée à Sargé sur Braye

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher (CD41) a programmé tout le long de cette mandature huit créneaux de dépassement pour sécuriser la route départementale 357, qui relie Orléans au Mans. Le premier vient de s’achever et la visite de chantier organisée était l’occasion de rappeler les priorités de sécurisation routière du Conseil départemental.

«Les poids lourds dans la montée ralentissent la circulation et, lors des épisodes neigeux, les interventions dans la côte sont très difficiles» détaillait, lors de la visite sur place, Bernard Pillefer, vice-président du CD41 en charge des routes.

Une route élargie donc sur la commune de Sargé-sur-Braye pour aménager une troisième voie longue de 700 mètres dans le sens Orléans-Le Mans et qui permet un dépassement sécurisé des véhicules plus lents. «Nous savons bien qu’un automobiliste resté trop longtemps derrière un poids lourds prendra des risques pour le dépasser. Ces voies de dépassement apportent une fluidité dans le trafic» souligne Philippe Gouet, président du Conseil départemental de Loir et Cher.

A l’occasion de cette visite de fin de chantier, les élus se sont rendus sur un chantier voisin en cours de réalisation, la réfection du pont de pierre qui traverse la Braye sur la même départementale 357. Avec plus de 5.500 véhicules par jour, camions comme voitures, le pont, qui date de 1845, n’avait pas été conçu pour accueillir autant de trafic et, malgré des entretiens réguliers, toute la structure était à revoir. Un chantier qui durera jusqu’en septembre avec un ralentissement et un passage sur une seule voie. Prudence donc…

AF

Le Petit Vendômois