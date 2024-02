«Relais de Prévention» de l’APST41

«Le Relais de Prévention» est un nouveau dispositif mis en place par l’Association de Prévention et de Santé au Travail du Loir-et-Cher (APST41), anciennement Médecine du travail. Le principe est simple : sensibiliser les salariés à la prévention qui vise à réduire les risques professionnels pour concilier à la fois la qualité de vie et les conditions de travail.

En janvier, douze entreprises du secteur vendômois et quatorze de leurs collaborateurs ont reçu leur distinction validant la formation reçue par les conseillers Relais de Prévention. Une première promotion qui permet donc de distinguer une entreprise et un ou plusieurs de leurs salariés dans sa démarche de prévention, de sécurité et de santé au travail, véritable gage d’engagement de l’entreprise pour le bien-être de ses collaborateurs. Après avoir suivi quatre modules d’une demi-journée, le salarié désigné ou volontaire devient l’interface pour la prévention des risques au sein de son entreprise. Le capital humain est ce qu’il y a de plus précieux dans une entreprise et veiller à la bonne santé de ses salariés, c’est garantir la santé de celle-ci. Ainsi, le label «Relais de Prévention» permet à l’entreprise de devenir «un lieu de santé» en rendant les salariés, acteurs au sein de leur société. L’ambition de l’APST41 est de mettre en place chaque année un «relais de Prévention» sur l’ensemble du département, secteur Nord qui nous concerne, mais également sur le secteur Sud et le secteur Blois afin de créer le «Club des Relais Prévention 41».