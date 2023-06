Samedi 8 juillet, on attend plus de 600 adhérents de tout le département de l’association « Ensemble et Solidaires UNRPA » à Mazangé pour la 33e rencontre départementale.

Ensemble et solidaires UNRPA a été créée en 1945, la fédération du Loir-et-Cher est l’une des plus nombreuses de France avec plus de 100 sections. « Cette rencontre sera l’occasion pour certains de découvrir notre commune. Ils pourront profiter de la verdure et du charme de l’endroit en participant aux animations festives mises en place par notre l’association du village » se rejouit Patrice Brionne, maire de Mazangé.

En effet, Marc Blin, président de la section et toute son équipe ont travaillé à cette rencontre depuis quelques mois afin que rien ne soit laissé au hasard. « C’est l’occasion d’un temps de partage et d’échanges entre tous les membres du département. Nous n’avons pas toujours l’opportunité de nous croiser dans l’année, ces moments sont précieux. Nous avons également prévu, côté animation, un intermède musical et un spectacle avec danseuses, c’est toujours une occasion d’entraîner les amateurs sur la piste de danse ! » poursuit le président de la section de Mazangé.

Une rencontre donc qui s’annonce joyeuse et réjouissante !