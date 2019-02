Rencontrez l’association DEEME au Salon Tendances Créatives, à Tours !

L’association DéèME, des initiales DM de sa présidente et fondatrice, Danièle Mahieu, a été créée, il y a 14 ans au moment de sa retraite, dans le but de proposer à la campagne des activités de création de qualité et faire vivre nos campagnes.

L’association compte une cinquantaine de membres et a déjà organisé deux salons sur le Vendômois. Elle propose, entre autres, les ateliers suivants : poésie de papier, broderie norvégienne «Hardanger», peinture sur bois, dessin et aquarelle pour adultes, cartes brodées fil tendu, Pergamano (dentelle de papier), cours de couture (initiation à la confection et perfectionnement)

DEEME au salon Tendances Créatives

Quelle ne fut pas la surprise de Danièle Mahieu lorsque, en décembre dernier, les organisateurs du Salon Tendances Créatives qui se déroulera du 7 au 10 février au parc des expositions à Tours, l’ont contactée. «Nous acceptons d’y participer en demandant l’accord à nos trois intervenants, Patrice Rat, Patricia Chignaguet et Danièle Goulet. J’y participerai également» déclara Danièle Mahieu, enthousiaste.

«Pour nous, c’est un honneur et une reconnaissance inattendue» poursuit-elle. «Beaucoup de stress car nous n’avions pas mesuré l’ampleur du salon, une organisation au top. Pour l’association, c’est une mise en avant inespérée et une mise en avant également du travail formidable des intervenants. Ces ateliers se déroulant devant les gens les rendent ainsi plus vivants», termine Danièle Mahieu.

Association DEEME, Lunay. 06 73 45 35 39 ou par mail : deeme.asso41@orange.fr.

Renseignements sur le salon : tendances-creatives.com

liste des intervenants, horaires des ateliers, billets d’entrée, etc.

