Réparation et maintenance sur le TTVL

Comme pour les toutes mécaniques, surtout quand elles ont plus de 70 ans, les pannes surviennent même si la maintenance est assurée régulièrement. C’est le cas en ce mois de mai pour le célèbre Train Touristique de la Vallée du Loir (TTVL) à Thoré-la-Rochette.

Ils sont quatre cet après-midi là, tous à s’affairer autour d’un des deux moteurs impressionnants de la micheline de 1953. «C’est un moteur Renault spécial mais tout avait été transmis à l’époque à la SNCF qui maintenait un magasin de pièces de rechange. Comme ces locomotives ne sont plus rattachées à celle-ci, il n’y a plus aucune pièce, nous devons nous débrouiller seuls» détaillent les mécaniciens. Ils avaient bien repéré cette fuite d’huile mais la découverte d’eau mélangée à celle-ci signale sûrement un problème plus grave qu’ils recherchent en éliminant au fur et à mesure les problèmes en procédant à un diagnostic minutieux.

«On s’organise au niveau de l’association pour se faire un programme annuel d’entretien pour avoir un suivi planifié, comme cela existe au sein même de la SNCF pour son matériel roulant » poursuivent ils. En plus des interventions toute l’année de prévention comme les graissages importants des pièces en frottement, les bénévoles du TTVL assurent pendant toute la saison que le train arrive à bonne destination.