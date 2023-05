Résidence d’auteur retenue pour l’automne

Le foyer Clémenceau Habitat Jeunes Ô Cœur de Vendôme a été retenu comme futur lieu d’accueil de la résidence d’auteur de l’écrivain Mathieu Tulissi Gabard pour le dernier trimestre de l’année. Une venue qui a été possible et actée dans le cadre des résidences d’auteur proposées par Ciclic Centre-Val de Loire et financées par la Région et par l’Etat afin de soutenir la création et promouvoir les écritures contemporaines. « Nous organiserons des temps de médiation culturelle autour d’ateliers mettant en valeur l’approche de l’écriture, des débats, des lectures, des rencontres avec un public varié ici dans le foyer mais également dans l’ensemble du territoire » s’enthousiasme Régis Caillaud, animateur social et socio-culturel du foyer Habitat Jeunes Ô Cœur de Vendôme. Une rencontre sera proposée prochainement avec l’auteur afin d’élaborer un programme des différentes actions à venir.