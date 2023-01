Résilience et épanouissement au travail à Blois

Répondant à l’invitation de l’association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) de la région Centre-Val de Loire, près de 300 aide-soignants, accompagnants éducatifs, sociaux et auxiliaires de puériculture(AS-AP-AES/AMP)…etc., se sont retrouvés à Cap-Ciné Blois pour la 7e journée d’échanges et de dialogues, qui ne ressemblait en rien à une séance de travail et/ou de formation.

Il s’agissait, avant tout, de tirer les conclusions de tout ce que le Pays venait de traverser avec La Covid, le confinement, la découverte de certaines failles dans le système tournant autour de l’exercice hospitalier, en «défaveur» des malades, certes, des fois, mais aussi pour entendre des témoignages poignants et partager le vécu de tout un(e) chacun(e) engagé(e) dans une course contre la montre face aux maux de ces dernières années, non prévus, et encore moins programmés, en amont et si rapides dans leurs attaques sournoises… Les mots Résilience et Épanouissement au travail, de façon contagieuse positive, tendant à accompagner des relations dynamiques pour mieux œuvrer ensemble ont souvent rythmé les interventions de la journée riche en plusieurs animations et échanges.

Des précisions sur la résilience et l’attitude intérieure positive (AIP), la mise en situation pour favoriser l’épanouissement au travail furent développées par Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, psychanalyste et conférencier de renom, Jacques Laub, expert international en management, communication et relations humaines. Elles confortèrent le public dans sa mission au service de l’autre, avant tout.

Dans sa conclusion, Christelle Bienvenu, présidente régionale de l’ANFH, s’est montrée très satisfaite de cette nouvelle journée d’échanges qui a permis à chacun(e) de réfléchir au sens donné à son engagement en milieu hospitalier, sans se considérer comme un(e) invisible, car là, il y a du concret à chaque minute et tout le monde, employeurs, comme salariés, et surtout l’État devra tirer les enseignements du grand champ qu’ont ouvert la Covid, le confinement, les relations humaines, pour mieux aborder un avenir qui devrait s’annoncer bien moins agité. Après le temps de la réflexion, en commun, se dégageront de nouvelles pistes pour éviter les erreurs du temps passé et relancer le bien-vivre ensemble. Avec une santé excellente !