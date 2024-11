Restaurant agrandi

L’inauguration de l’agrandissement du restaurant des tout-petits qui fréquentent les crèches du pôle «Petite enfance» s’est déroulée en octobre.

Prévu en 2010 pour 25 enfants en même temps, l’espace restaurant de la crèche devenait trop exigu quand on sait que 100 enfants prennent leur repas chaque jour autour d’une table. Deux services mais si cela est possible au collège ou au lycée, en crèche c’est plus compliqué car le rythme de l’enfant n’est pas respecté entre ceux qui doivent se dépêcher de déjeuner pour laisser leur place et ceux qui déjeunent trop tard. La solution trouvée un temps fut d’utiliser deux salles d’activité pour la pause déjeuner mais c’était également sacrifier certaines activités. L’agrandissement a donc été opté et permet ainsi de satisfaire et respecter les tout-petits. Parallèlement à cette réalisation, le temps repas a été pensé comme un temps pédagogique avec de la vaisselle en verre ou inox.