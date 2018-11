Résultats fleuris

Depuis 1997, la Régie de Quartiers organise le concours des Balcons fleuris. C’est en 2015, que le concours fusionne avec celui des jardins fleuris organisé par la ville de Vendôme, donnant lieu ainsi à une même soirée autour de la passion des fleurs des Vendômois.

Avec presque 20% de plus de jardiniers amateurs qui ont participé à l’édition 2018 par rapport à 2017, le concours des jardins et balcons fleuris remporte un succès. En collaboration avec les bailleurs, la ville de Vendôme encourage avec la régie de Quartiers cette initiative pour fleurir davantage la ville et récompense les meilleurs d’entre eux en leur offrant fleurs et plantes à replantées. « La vie d’un quartier est le cœur de l’action des Régies, de l’emploi mais également de la culture, de l’animation, de la citoyenneté, de la démocratie participative et du fleurissement » soulignait lors de son discours, Florence Bour, présidente de la Régie de Quartiers.

Cette soirée fut aussi l’occasion de remercier l’action de la Direction de l’environnement et des espaces verts de la ville de Vendôme (DEEV). « Si la ville possède 4 fleurs c’est grâce à l’action de la DEEV chaque jour. Aider les classes de maternelles lors de la réalisation des jardins miniatures mais également la création chaque année de la pente des petits jardins qui depuis 1953 permet une mosaïculture. Cette année 268h de travail pour fêter le centenaire de l’armistice sans oublier la production sous serres de 75 000 annuelles et 50 000 bisannuelle pour les parterres de la ville » concluait Philippe Chambrier, adjoint à la ville de Vendôme en charge de l’urbanisme et de l’environnement.

Alexandre Fleury