RN10 en travaux

Route très fréquentée et incontournable pour dévier Vendôme depuis les années 1970, la RN10 se refait une beauté. En effet, la Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest effectue des travaux de réhabilitation des trois ouvrages d’art et de la chaussée entre l’avenue Georges Guimond (prolongement de l’avenue Gérard Yvon) et la rue du Patient Bedu (la rue qui mène à l’entrée principale du cimetière des Tuileries). Des travaux prévus en deux phases et qui dureront jusqu’au 14 août. En fonction de l’avancement du chantier, ces travaux généreront des modifications de positions des feux tricolores et des neutralisations de voies ainsi que des circulations basculées sur le sens opposé. Ces interdictions pourront donner lieu à la mise en place d’itinéraires locaux de déviation.