Routes, collèges, travaux pendant l’été

La période estivale est toujours propice aux travaux. En effet, profitant des congés de nombreux Français, de l’absence des élèves et d’un temps plus clément, les services du conseil départemental de Loir-et-Cher ont pu poursuivre ou réaliser des travaux sur le réseau routier et les collèges afin de les maintenir en bon état. Sur nos routes départementales, certains travaux ont eu lieu la nuit afin d’impacter le moins possible les usagers sur des axes très fréquentés. Les vacances scolaires sont mises à profit également pour réaliser des travaux de peinture ou de réfection des sols dans les collèges dont le conseil départemental a la charge comme pour le collège Alphonse Karr à Mondoubleau, Louis Pasteur à Morée, Lavoisier à Oucques ou Jean Emond à Vendôme.