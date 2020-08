Saint-Hilaire et ses fresques cachées

L’Atelier Moulinier qui existe depuis plus de 40 ans, et qui a intégré à l’entité Minier, a travaillé en juin dans l’église Saint Hilaire de Villiers.

Spécialisés dans la restauration et la conservation des peintures murales et autres sculptures patrimoniales, Ronan et Juliette s’occupaient à analyser les fresques par une étude générale de l’église au cœur du village. «Nous faisons des sondages pour compléter les informations sur certains murs» expliquait Ronan L’Hommelet, titulaire d’un diplôme d’histoire de l’art et d’archéologie. Sans rien retirer de l’enduit qui recouvre l’œuvre, surement du XVIe siècle, le travail effectué est de sonder par petites touches ce qui se cache sous le revêtement datant du début du XXe siècle. «Nous faisons ainsi un diagnostic des peintures, nous recherchons les bordures car les fresques avaient souvent un cadre. On peut d’ailleurs apercevoir trois petits personnages agenouillés qui présagent qu’un saint de plus grande envergure est caché» poursuit le spécialiste.

En même temps, les professionnels de l’Atelier Moulinier en profitent pour étudier les panneaux déjà libres. «Ce qui importe c’est de comprendre. Nous avons ici des peintures de différentes époques, voir ainsi la stratigraphie et les risques de disparition au fil du temps» détaille Juliette qui s’occupe de faire des relevés informatiques qui serviront au rapport précis transmis à la municipalité en fin d’étude.

On peut d’ores et déjà savoir que des fresques semblent intéressantes et pourront être probablement dans un futur proche mises en lumière. La Vallée du Loir est réputée pour ses œuvres picturales dans les églises comme à Saint Jacques des Guérets, l’Atelier Moulinier ayant travaillé à leurs restaurations.

Alexandre Fleury