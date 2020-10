Saint-Ouen accueille l’élection des Miss Centre

A Saint Ouen, samedi 3 octobre, exceptionnellement et pour la première fois en Vendômois, aura lieu l’élection de la Miss 15/17 ans Centre 2020 qui concourra à l’élection nationale en décembre. En août se tenait la sélection des 20 candidates des 6 départements de la Région.

Les jeunes filles sont toutes apprêtées, accompagnées par leur famille. Dans la salle des associations de Saint Ouen, pendant le week-end des 22 et 23 août, une soixantaine de candidates s’était déplacée et était réunie pour passer devant 3 ateliers afin que le jury sélectionne les Miss, premières et deuxièmes dauphines de chaque département. «Comme Léa Dumas, Miss 15/17 ans Centre pour l’année 2019 est originaire de Saint Ouen, nous organisons chaque année les sélections et l’élection dans la commune de la gagnante de l’année précédente» détaille Adélaïde Byrotheau, déléguée régionale du Centre des Miss 15/17 ans. Et même si à l’issue de ce week-end très sélectif il y a eu des déçues, la déléguée confirme bien que venir concourir est déjà un grand pas. «Défiler devant un jury, répondre à des questions lors d’entretiens individuels, se prêter au jeu du photographe professionnel qui nous accompagne, toutes ces actions apportent une confiance en soi et demandent une maitrise de son stress». Chaque candidate, sélectionnée ou non, est repartie avec ses clichés professionnels et pourra ainsi se constituer son premier book pour peut-être, entamer une carrière de mannequinat.

Samedi 3 Octobre – 20h30

Election Miss 15/17 ans Centre 2020 –

Gymnase Maryse Bastié Saint Ouen – Tarif Adulte 15€/enfant -12 ans 8€ / Gratuit pour les -5ans/ restauration rapide sur place / rens 07 61 53 42 36

Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com pour l’élection Miss 15-17 Centre 2020

Le Petit Vendômois