Salon des métiers d’arts

Cette 36e édition du Salon des Métiers d’Art de Blois, organisée par l’AAALC, se tiendra à la Halle aux Grains du 8 au 10 décembre. Découvrir des objets uniques ou réalisés en petite série par des bijoutiers, stylistes, céramistes, etc., tous associant savoir-faire et passion dans un jeu parfois complexe avec les matières.

Une quarantaine de professionnels des Métiers d’Art et de la Création – certains locaux et d’autres venus de la France entière – ont été soigneusement sélectionnés par l’AAALC pour leur travail et la maîtrise de leur savoir-faire, mariant ainsi professionnalisme, technicité, soin du travail, image de marque, élégance et esthétisme, tout en veillant à la diversité des métiers présentés au public pour un salon riche et apte à susciter l’émerveillement.

Une nouvelle fois, le public pourra retrouver rencontrer des artisans d’art et ainsi soutenir les acteurs des Métiers d’Art et profiter de cette période pour (s’)offrir des cadeaux de créateurs à la faveur d’un circuit court en vente directe.

En extérieur, deux stands traditionnellement présents compléteront le tableau avec la vente de miel et de foie gras produits en Loir-et-Cher. Un salon de thé, à l’intérieur, sera également proposé au public.

Le vernissage et la présentation des exposants auront lieu samedi 9 décembre à 18h.*