Salon du Bien-Etre à Montoire

Be Wellness, association de praticiens du bien-être et du développement personnel de la région de Vendôme et Montoire, propose de nouveau (après une pause incontournable de deux ans) son Salon du Bien-Etre qui se tiendra à Montoire le 1er avril.

Ce salon, proposé une fois par an, présente aux habitants de la région tout un éventail de pratiques telles que la sophrologie, l’hypnothérapie, le yoga, l’art-thérapie, la PNL, la réflexologie, les fleurs de Bach mais aussi des démarches moins répandues telles que la graphothérapie qui vise à rééduquer l’écriture des enfants et des adolescents, le traitement par les vibrations sonores “AudioVitality” ou une pratique qui nous libère de nos croyances parasites et néfastes : le Travail de Byron Katie.

Cette journée conviviale sera ponctuée de moments de partage autour d’un café – l’occasion pour vous de rencontrer les praticiens et de leur poser toutes vos questions. Vous pourrez également assister à des conférences inspirantes “ Comment se libérer de ses pensées stressantes et ainsi goûter à plus de paix, de joie et de clarté dans sa vie ”.

Ne manquez pas ce rendez-vous avec les membres de Be Wellness le 1er avril à la salle des fêtes de Montoire pour une journée de partage et de découvertes au service de votre bien-être. Pour plus d’informations sur les activités de Be Wellness, consultez le site https://associationbewellness.jimdofree.com