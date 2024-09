Santé animale dans le Vendômois

Bien que le département demeure indemne de la maladie épizootique hémorragique (MHE), maladie virale, non transmissible à l’Homme qui touche les bovins et cervidés par l’intermédiaire de moucherons piqueurs, 13 communes du nord ouest du département ont été intégrées dans le périmètre de surveillance. Apparue pour la 1ère fois en France en 2023 dans le sud ouest, la MHE a été détectée et confirmée en Maine-et-Loire. Afin d’éviter la diffusion de la maladie et protéger les élevages, une zone dite «régulée» est systématiquement mise en place par les pouvoirs publics dans un rayon de 150 km autour du foyer détecté et se traduit par un renforcement de la surveillance vétérinaire et un encadrement des mouvements d’animaux pour les espèces concernées.