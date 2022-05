1300 km contre les idées reçues

Du 6 au 13 juin, l’Unafam organise la 8e édition de Psycyclette, trois randonnées cyclo-touristiques pour un total de 1300 km contre les idées reçues et un défi audacieux : traverser la France à vélo, 18 villes traversées en faisant participer des personnes vivant avec des troubles psychiques, des soignants, des bénévoles de l’Unafam et des cyclotouristes avertis.

Psycyclette est l’occasion d’échanger sur la santé mentale, de s’informer sur l’accompagnement des personnes vivant avec des troubles et/ou un handicap psychiques et de lutter contre la stigmatisation. Vendôme est la première ville-étape du parcours Tours-Paris. Une quarantaine de cyclistes arriveront le jeudi 9 juin vers 17h au parc Ronsard de Vendôme. A leur arrivée, l’Unafam41 de Vendôme et la commune organisent avec des partenaires locaux comme le Centre hospitalier Vendôme-Montoire, l’USV Cyclo, ALVE 41 et Vendômois-Handicap, un moment de convivialité avec la mise en place d’animations, de prises de paroles et un verre de l’amitié. Le but est bien d’échanger et de mobiliser chaque acteur et chaque citoyen autour de la déstigmatisation des troubles psychiques et du handicap psychique.

Psycyclette-Jeudi 9 juin vers 17h au Parc Ronsard- Vendôme

