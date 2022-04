Ecoute et détente : un massage énergétique dans le Vendômois

Nathalie Moutardier, dessinatrice industrielle de formation, s’est reconvertie depuis un an, dans la pratique du massage Amma assis, une approche énergétique millénaire basée sur les principes des médecines traditionnelles japonaise et chinoise.

Formée au Reiki dans un premier temps, Nathalie Moutardier s’est dirigée naturellement vers le massage énergétique Amma car cet art du massage combine plusieurs techniques corporelles. L’objectif est bien d’éliminer les blocages énergétiques et de prévenir et maintenir la santé en exerçant une série de manœuvres précises sur les points spécifiques situés le long des méridiens, des muscles et des articulations de votre dos, épaules, bras et mains.

Confortablement installé chez vous ou chez elle et habillé sur une chaise ergonomique mise à disposition par Nathalie, ce massage a pour but d’éliminer les blocages nerveux, idéal pour la gestion de stress et rééquilibrer le flux énergétique. Stimulant, il permet d’atteindre un état profond de relaxation et de bien-être intérieur. Pratiqué à votre domicile, sur votre lieu de travail ou au sein de son cabinet, son effet apaisant et énergisant convient à un très large public, une technique utilisée en médecine préventive et sportive. Le massage Amma assis s’effectue dans un ordre précis tel une chorégraphie afin de trouver toujours avec précision l’emplacement exact de chaque point. A tester sans modération afin de retrouver toute sa sérénité.

Nathalie Moutardier – Renseignement : 06 98 30 69 71

facebook : ecoute.et.detente.du.corps

