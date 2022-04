Aides pour la Régie

En mars, la Régie de Quartier a reçu un coup de pouce financier pour l’achat de matériels indispensables afin de maintenir son activité.

Deux chèques, l’un de 14 500€ du Fonds agir pour l’emploi des salariés et retraités du groupe EDF et 10 000€ de la communauté d’agglomération Territoires vendômois pour acquérir un véhicule électrique utilitaire sans permis et de nouvelles machines à repasser et à coudre. «Nous avons répondu au niveau national à un appel d’offre pour ses subventions. Nous avions besoin de ce véhicule pour nos activités, un véhicule écologique et qui peut être conduit par tous nos salariés possesseurs simplement d’un BSR» soulignait Tural Keskiner, président de la Régie et adjoint à la mairie de Vendôme en charge de l’intégration et du dialogue interculturel.

Du matériel pour le service repassage également au sein de la Régie de Quartier et deux machines à coudre professionnelle et semi-professionnelle qui ont permis l’embauche d’une salariée supplémentaire pour la création textile dorénavant possible grâce à ce matériel performant. En plus de tout ce nouveau matériel, la Régie de Quartier voit en ce début avril un changement de directeur, Charles Lavarenne remplace Mélanie Leclerc qui souhaitait se rapprocher de sa famille.

AF

Alexandre Fleury