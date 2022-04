Le 1er avril, Naveil se revêt de bleu !

Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme du 2 avril, Naveil poursuit son engagement en faveur de l’inclusion et organise vendredi 1er avril des animations avec un dress code en bleu.

La commune de Naveil est depuis de nombreuses années particulièrement sensible à la cause de l’autisme : l’implantation de l’IME des Sables, l’ouverture d’une classe en maternelle pour très jeunes enfants autistes, baptisée la «Classe bleue» et la signature d’une convention avec l’IME afin d’accueillir en stage des jeunes de l’institut en sont la preuve.

Aussi, la mobilisation est de mise à Naveil lors de cette journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. En gage de soutien à la cause, chacun est invité à porter du bleu, couleur, douce et apaisante, qui symbolise le rêve et la vie et de nombreuses animations sont organisées le 1er avril :

-la place et la mairie seront ornées de bleu

-le déjeuner au restaurant scolaire proposera un menu «bleu»

-des échanges auront lieu, pendant la pause méridienne, entre professionnels et enfants sur le thème «c’est quoi l’autisme ?»

-à 16h45, un lâcher de ballons bleus, après des chants de la chorale de l’école et quelques interventions, marquera l’inauguration officielle de la «classe bleue»

-et jusqu’à 18h, différentes animations seront proposées sur la place de la Mairie : vente de gâteaux, fleurs, tableaux, objets… tous en bleu !

Le Petit Vendômois