Parents d’ados…

Pas si simple de les comprendre, de garder le cap !

Le Centre social de Vendôme met en place un atelier parents d’ados «Comment faut-il que je te parle pour que tu coopères ?», les mercredis de 19h30 à 22h30.

Vous êtes intéressés pour échanger en groupe, souhaitez mieux comprendre l’adolescence et améliorer la communication avec votre adolescent ? le Centre social vous propose de participer à l’atelier parents d’ADOS.

Le premier module «L’adolescence, je choisis mes batailles» est composé de 4 rencontres :

Je découvre mon rôle de parent, l’adolescence et mon ado – le 6 avril

Je décode, j’apprends à écouter, à accueillir ses émotions – le 27 avril

Je pose le cadre – le 1er juin

Je remplace les punitions par des conséquences éducatives – le 15 juin

Cette animation est sur inscription préalable et nécessite la carte d’inscription de 11 euros – livret parent offert. Les places sont limitées.

Accessible et ouvert à tous, l’atelier des parents d’ados vise à :

– maintenir la relation parent/ado, basée sur la confiance et le respect mutuel,

– l’accompagner dans ses moments difficiles (colères, oppositions…),

– définir un cadre qui encourage l’adolescent à se sentir responsable,

– susciter l’estime de soi des ados et des parents…

Renseignements, inscriptions : centre social,

3 rue du Colonnel FAbien, 41100 Vendôme, 02 54 89 46 20

Le Petit Vendômois