Schoralia chante Les Restos du Cœur

Célia Deschamps, professeur d’éducation musicale et de chant choral au collège Jean Emond à Vendôme est coordinatrice de l’association académique Schoralia 41 dont la vocation est de mettre en œuvre l’organisation de manifestations autour du chant choral scolaire. Par ce biais, deux concerts seront organisés à Vendôme au Minotaure et deux soirées de concerts académiques au Zénith d’Orléans dont une partie de la billetterie sera reversée aux Restos du Cœur. Déjà au collège Jean Emond, une collecte avait été organisée en mars grâce aux choristes au profit des Restos du Cœur de Vendôme. Un projet qui porte les valeurs citoyennes, d’ambitions scolaires, musicales et de solidarité !

Vendredi 24 mai – 1ᵉʳ concert 19h avec les chorales des collèges de Beauce-la-Romaine, Mondoubleau et Oucques-La-Nouvelle – 2ᵉ Concert 21h avec les chorales des collèges de Morée et de Vendôme (Jean Emond et Robert Lasneau) – Concerts Académiques les 13 et 14 juin au Zénith d’Orléans.