Scot toujours…

Demain, nos déplacements, le patrimoine commun, nos paysages, notre environnement, notre économie, nos services, notre habitat, l’eau, l’énergie, le numérique… toutes ces données étudiées et formulés par le Scot (Schéma de cohérence et d’organisation territoriale) du Grand Vendômois dessineront notre cadre de vie pour les 20 ans à venir.

«Notre territoire de résidence, de travail, d’accueil… il est important de pouvoir participer à ce projet dés maintenant. Il nous concerne tous ; les avis et les propositions de tous les vendômois comptent» affirme Nicolas Haslé, maire adjoint de Vendôme et président du Scot. Pour que chaque vendômois s’exprime sur ce schéma qui définira notre territoire sur les prochaines années, 4 réunions publiques sont prévues en mai. Afin de réfléchir ensemble, le Scot organise des moments participatifs où toute la population est invitée pour débattre. D’ailleurs dans un premier temps, vous pouvez répondre au questionnaire en ligne sur le blog du Scot.

Car une fois adopté, le Scot coordonnera et encadrera à long terme les politiques publiques et projets d’aménagement à l’échelle de l’arrondissement de Vendôme soit 101 communes. Des objectifs seront fixés et les prescriptions dans l’ensemble des domaines auront un impact au quotidien pour l’ensemble des vendômois.

En avril, la réunion du Scot à Savigny sur Braye avait permis de partager une analyse du territoire de l’agence Atopia, mandatée pour identifier et permettre d’apporter des solutions au développement du territoire pour le futur.

Ainsi l’analyse d’un territoire à la fois proche et éloigné des grandes villes, d’une gare TGV, d’un cadre de vie de qualité lié à notre patrimoine naturel et historique a pu être relevée. Appuyant aussi sur les faiblesses comme l’attractivité économique et résidentielle à renforcer, des ressources paysagères et environnementales fragilisées, l’agence Atopia a détaillé l’image encore discrète du Vendômois à l’extérieur. Les élus présents ont participé à des ateliers participatifs pour identifier les potentiels de développement du territoire, que ce soit économique mais également touristique avec déjà les nombreuses initiatives locales.

Ainsi pour donner votre avis, vos coups de cœur comme vos coups de gueule, venez participer à ces réunions, une façon démocratique de donner son point de vue.

Réunions Publiques :

Mardi 15 mai – 20h – Salle des Fêtes de Cormenon

Mercredi 16 mai 17h – Salle des Fêtes de Montoire sur-le-Loir

Mercredi 16 mai 20h30 – Salle Porte d’eau au Minotaure à Vendôme

Jeudi 31 mai 20h30 – Salle des Fêtes de Morée

Blog du Scot : www.scottgv.wordpress.com

Alexandre Fleury