Semaine Bleue… pour bouger ensemble

Organisée chaque année dans toute la France, la Semaine Bleue est un événement dédié aux personnes âgées, un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des aînés à la vie économique, sociale et culturelle. Concentrer un moment dans l’année pour valoriser la place des personnes âgées et renforcer les liens intergénérationnels. Dans ce cadre-là, le conseil départemental organise le 1ᵉʳ octobre une journée au Jeu de Paume à Blois sur le thème 2024 «Bouger ensemble… pour entretenir la flamme». Plusieurs évènements viennent également, tout au long de l’année, se retrouver dans les différents Ehpad du département comme ces jeux intergénérationnels en 2024 sous le thème d’«Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques» au sein du pôle gériatrique du Centre hospitalier Vendôme-Montoire.