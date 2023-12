S’engager auprès des jeunes Sapeurs-Pompiers

On connaît l’engagement sans faille du Conseil départemental de Loir-et-Cher auprès des jeunes Loir-et-Chériens au service de leurs concitoyens. Afin de les encourager et de les soutenir, le Département met en place une aide exceptionnelle d’une valeur de 41€ qui s’adresse à chaque jeune inscrit dans l’une des sections locales de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher. Une aide supplémentaire qui est cumulable avec le chèque sport culture si les jeunes sapeurs-pompiers s’inscrivent par ailleurs, pour la première fois, à une activité sportive et culturelle. «Cet engagement des jeunes au service de la collectivité mérite d’être encouragé et nous soutenons l’action pour consolider et dynamiser, dès à présent pour l’avenir, les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires» déclarait Philippe Gouet, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher.