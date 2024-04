Sensibiliser à la biodiversité

Dans la salle communale de Trôo, les membres de l’association Perche Nature étaient réunis pour leur assemblée générale autour de leurs coprésidents, Philippe Bourlet et Patrick Chevallier.

Perche Nature est un acteur incontournable dans le Vendômois depuis 1980 afin de comprendre la biodiversité qui nous entoure pour mieux la protéger. Comprendre également ces phénomènes de changement climatique qui s’accélèrent pour mieux se forger une opinion. «Perche Nature a un rôle important à jouer afin de permettre à chaque citoyen de posséder les connaissances nécessaires pour appréhender le monde qui l’entoure» détaillaient dans leur rapport moral, les deux coprésidents. Ainsi, un grand panneau s’expose «Vers Le Perche Nature 2030» pour que l’association trace une route et se donne des objectifs. «Se donner des axes de travail pour savoir où l’association se dirige. Cela faisait quelques années que l’on y réfléchissait, avoir un projet associatif et que nos adhérents puissent connaître les objectifs que l’on se donne» souligne Estelle Vanden-Abeele, nouvelle directrice de Perche Nature depuis novembre.

Parmi ses nombreuses actions, la restauration de la biodiversité dans des lieux délaissés ou menacés est aussi une orientation importante de l’association ainsi que la rénovation des bâtis en accompagnant les propriétaires dans la prise en compte de la biodiversité lors des travaux engagés dans une maison. En 2024, Perche Nature désire accompagner les collectivités en collaborant avec les conseillers de l’ADIL 41 qui agissent dans le cas de travaux énergétiques sur les bâtiments.

Perche Nature, ce sont évidemment toujours des actions vers les oiseaux en sorties et animations du groupe ornithologie, le suivi des mares dans le massif de la Gaudinière pour la seconde année, l’inventaire des libellules, le suivi et la préservation des chauves-souris. En 2024, la sortie d’un nouveau livre «Les mammifères sauvages du Loir et Cher» devrait rencontrer un certain succès. Et rappelant les 181 animations, tous publics confondus, avec un total de 3751 participants à ces nombreuses actions de sensibilisation à destination des scolaires mais également des adultes à travers les différents organismes qui font appel à l’association pour animer leurs ateliers, à l’exemple de Val Dem et ses composteurs.