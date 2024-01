Session plénière chargée

Les élus du Conseil départemental de Loir et Cher étaient réunis en décembre en session plénière autour de son président Philippe Gouet. Plusieurs sujets primordiaux abordés, le budget d’abord avec ses recettes et dépenses mais également l’effort d’investissement encore important comme pour l’innovation numérique ou la sécurisation et la modernisation des modes de mobilité. Rappeler aussi le projet de mandat «Loir-et-Cher en action 2022-2028» fixant le cap de sa politique en déclinant les 30 actions représentant les priorités et les grands projets. L’engagement également du département auprès des acteurs du territoire avec de nouvelles subventions pour l’année 2024, le Conseil départemental restant le premier partenaire des communes et des associations.