SEVe en AG

Après la période traversée en 2020 puis 2021 avec la pandémie subie, l’association Séniors Economie en Vendômois (SEVe) retrouve son souffle et relance ses actions à l’image de son salon repoussé d’octobre 2021 à mai 2022.

S’adressant aux plus de 50 ans du Vendômois, SEVe oriente et conseille les seniors sur les produits et services qui leur sont destinés. Avec un volet tourné vers les professionnels de la filière Silver économie, SEVe sert de relais pour stimuler cette économie dans le Vendômois.

En assemblée générale fin mai, l’association s’est félicitée de son 3e concours «Innovation en Vendômois» qui a mobilisé 17 structures qui avaient déposé leur dossier. Le premier prix a été décerné à La Conciergerie solidaire et itinérante de l’AIDHAC et le 2e prix revenant à la société Ben’Adom, Services à la Personne en milieu rural. Toutes deux adhèrent à l’association depuis leur envol.

Plusieurs actions dans l’année ont été menées en collaboration avec des organismes comme l’association santé éducation et prévention sur les territoires Centre-Val de Loire ou avec le Comité pour le développement des services à la personne sur le Vendômois pour des perspectives de recrutement et de sensibilisation aux métiers de services à la personne. «Notre raison d’être est bien de favoriser la mise en place des conditions pour bien vieillir sur notre territoire, en structurant le réseau des acteurs de la silver économie et de développer une offre globale pour les seniors tout en définissant un programme de formation pour les nouveaux métiers à venir» concluait Benoît Hut, président de SEVe.