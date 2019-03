Sur les pas d’Edouard Marganne…

Samedi 6 avril à Vendôme, Assemblée Générale de Résurgence et conférence sur E. Marganne et le patrimoine du XIXè siècle en Vendômois.

Résurgence est bien connue pour œuvrer à la sauvegarde et à la restauration du patrimoine du Vendômois. Soutenue par ses nombreux adhérents, l’association compte une quarantaine de membres actifs qui chaque semaine investissent bénévolement l’atelier vitrail et les chantiers en cours du patrimoine bâti. Depuis 1970, Résurgence a contribué à la survie de 32 éléments de petit ou de plus grand patrimoine, du puits de Villaria de Naveil à la Tour de l’Islette à Vendôme, et de son côté l’atelier vitrail totalise à son actif la création et la restauration de plus de 170 vitraux en Vendômois.

Samedi 6 avril à 16h aux Greniers de l’Abbaye à Vendôme, au cours de l’assemblée générale de Résurgence, il sera question de ses activités de l’année passée ainsi que des projets pour l’année 2019 tel que son concert annuel le 15 juin prochain dans le cadre du château du Coudray à Périgny.

CONFÉRENCE

Cette réunion sera suivie d’une conférence présentée par Pierre-Louis Denizot, architecte DESA à Vendôme :

«Le patrimoine vendômois du XIXè siècle, sur les pas d’Edouard Marganne»

Architecte de la ville de Vendôme et du département de Loir-et-Cher, Edouard Marganne (1812- 1871) a construit de nombreux édifices dans tous les domaines : Eglises, Mairies, Bâtiments publics, Ecoles, Hôtels particuliers, Monuments funéraires, Locaux de service d’inspiration architecturale néo-gothique, classique, parfois Louis XIII, reconnaissable par ses bossages de pierre, la charpente, la pierre de tuffeau et la couverture d’ardoise.

Projets toujours présents et nombreux en Vendômois que nous côtoyons quotidiennement.

Un diaporama illustrera la conférence.

Clôture avec le verre de l’amitié

Pour adhérer à RESURGENCE et recevoir son bulletin, il vous suffit d’envoyer le montant de la cotisation soit 25€ par chèque à l’ordre de Résurgence, au 7 rue Renarderie 41100 Vendôme. Pour recevoir un reçu fiscal, joindre votre adresse email ou une enveloppe timbrée à votre adresse postale. Rens.06 84 99 79 73

Samedi 6 avril, Vendôme, aux Greniers de l’Abbaye, 16h. Entrée libre et gratuite.

Le Petit Vendômois