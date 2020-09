Toujours actif, plus que jamais…

Pôle Image 41 vient de fêter ses quatre ans lors de son assemblée générale en août. Cette association qui référence, entre autres, tous les professionnels du monde du cinéma dans la région s’est constituée à Vendôme avant de déménager fin 2018 à Blois, gardant une antenne active en Vendômois.

Une assemblée générale, la première depuis son déménagement à Blois, qui débute sur un film de présentation de l’association de quatre minutes pour mettre en avant tout le travail effectué depuis quatre années. Avec si peu d’années d’existence et déjà tant de projets aboutis, « Pôle image 41, bien plus qu’un studio » s’entoure de passionnés de l’image. Que ce soit des projets de courts métrages et de travail autour du scénario avec les écoles comme ceux réalisés avec les groupes scolaires de Villiers-sur-Loir et de Lunay ou la création des décors de l’Escape Game de Blois « Daedalus », l’association construit ses partenariats et répond rapidement aux défis lancés. « Avec l’Orchestre du Loir et Cher, notre équipe s’est mobilisée pour filmer un concert pendant le confinement et le diffuser sur les réseaux sociaux. Nous avons répondu à l’urgence, Pôle Image 41 a joué son rôle en trouvant quatre techniciens en 3 jours pour réaliser ce film » détaille Patrick Lambert, président fondateur, lui-même décorateur de cinéma.

« Nous avons également un partenariat avec le Conservatoire d’art dramatique de Blois ce qui nous permet de repérer des éléments du 3e cycle que l’on peut intégrer dans des tournages. C’est également très formateur pour ces jeunes comédiens » poursuit Frédéric Choquet, autre membre très actif et fondateur de Pôle Image 41. Lancé en début d’année par l’association, le concours des scénarios a pris du retard en raison de la Covid-19 mais, aujourd’hui, le nom du lauréat parmi vingt dossiers reçus des six départements de la Région est connu. L’heureux gagnant habite du côté de Mer, Thierry Bonneyrat, auteur, scénariste de BD entre autres et réalisateur. « C’est un hasard car le concours était anonyme. Ce prix s’accompagne de la production et de la réalisation de son court métrage ainsi que l’inscription à trois festivals de film » conclut Frédéric Choquet. Reste pour Pôle Image 41 de trouver un local pour un futur studio, des pourparlers avec la mairie de Blois débuteront à la rentrée.

Alexandre Fleury