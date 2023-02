Trier pour réduire les déchets

Le syndicat mixte de collecte des déchets ValDem a réuni les membres de sa commission consultative d’élaboration et de suivi afin de travailler sur un plan local de prévention des déchets. Rédigé en avril prochain, ce plan sera ouvert à une consultation jusqu’en juin sur le site du syndicat avant son adoption. En effet, la diminution et réduction du traitement des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) rentre dans le cadre de la loi antigaspillage pour une économie circulaire de la récupération et du recyclage et doit baisser de 15% par habitant entre 2010 et 2030. Une priorité donnée aux biodéchets, mais des réflexions également vers des solutions de réparation ou multiplier les activités des recycleries comme « Sauvons les meubles » qui remportent toujours un grand succès.