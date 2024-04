Trôo d’artistes à ce salon !

L’Association Au Coeur de Trôo organise dimanche 5 mai le 9ᵉ Salon troglodytique des métiers d’art et des artistes.

Proposé deux fois par an – en mai et en septembre lors des journées du Patrimoine – ce salon troglodytique des métiers d’art a pour objectif de promouvoir les artstes de la vallée du Loir, sous forme d’un salon de métiers d’art original et convivial. En effet, les artisans d’art et artistes exposent dans les caves ou habitations troglodytiques privées non ouvertes au public le reste de l’année, principalement situées rue Haute à Trôo.

Dimanche 5 mai de 10h à 18h, c’est une quinzaine d’artistes ou d’artisans d’art dans des domaines très variés (sculptures, reliure, livres, peinture, bijoux…) qui accueillera le public. Gratuit, c’est l’occasion pour les visiteurs de découvrir les talents de chacun et de se faire plaisir !