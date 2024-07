Trophées « 41 par nature »

Des trophées décernés par le conseil départemental et qui récompensent des initiatives en faveur de la biodiversité dans plusieurs catégories : un trophée «collectivité» pour Saint Julien de Chédon et son sentier pédagogique sur une ancienne gravière, un trophée «entreprise» pour le Domaine des Anges à Thenay et ses écolodges, récompensé pour son action pour la préservation de son environnement dans un parc de cinq hectares et enfin un trophée «jeunesse» avec cette année Yann Gauthier, 13 ans, éco-délégué qui ramasse depuis trois ans les déchets en bord de Loire et participe avec son collège à différentes actions envers la préservation de l’environnement.