Troquer, regarder… mais pas que !

Fête ouverte à tous, Festi’Plantes, manifestation organisée par l’association Chemins & Paysages samedi 14 octobre de 14h à 18h au Pôle culturel à Saint Firmin des Prés, est axée sur l’échange autour des plantes : du troc, des conseils, des informations, des ateliers de création pour enfants et adultes.

Ce jour-là, vous pourrez…

TROQUER

Troc-plantes : apportez vos plants, bulbes ou rhizomes, dès 13h30, un stand vous sera réservé. Les plants seront échangés avec d’autres personnes. Mais les visiteurs pourront aussi acheter des plantes s’ils n’en ont pas à échanger (au bénéfice de l’association).

Troc-confitures : un pot apporté = un pot emporté ! Apportez un ou deux pots pleins de bonne confiture, bien étiquetés, et éventuellement la recette.

REGARDER

Jus de pommes : fabrication au pressoir et Pressi-Mobile

Collections de fruits et légumes, présentées par Jean-Michel Pottin et Serge Morice.

Artisanat : fabrication de balais en bouleau de François Piat / vannerie / bijoux / savons etc.

Stands des partenaires : Perche Nature

Danses et musique traditionnelles : La Gouline vendômoise.

La toute nouvelle « grainothèque » : présentée par la Bibliothèque municipale

FABRIQUER, BRICOLER

Plusieurs ateliers sont proposés aux enfants et aux adultes pour fabriquer des objets en matières naturelles

ACHETER

Objets d’occasion en lien avec le jardin : Recyclerie FripArt

Artisanat : fleurs en métal, bijoux, savons, balais, ardoises, paniers etc

Produits du jardin : plantes, légumes, pommes, miel, jus de pommes…

Soupes : goûtez sur place et, si vous apportez des récipients, emportez votre soupe du soir !

Buvette-pâtisseries

Entrée gratuite, avec une petite participation financière à certains ateliers. Venez nombreux !